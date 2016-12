foto Afp

00:55

- Il padre di Mohamed Merah, il killer che nel giro di pochi giorni ha stroncato la vita di sette persone tra Montauban e Tolosa, ha annunciato di voler sporgere denuncia contro la Francia "per aver ucciso suo figlio". "Ingaggerò i più grandi avvocati e lavorerò il resto della mia vita per pagare le spese - ha detto l'uomo -. Avevano i mezzi per fermare mio figlio vivo, potevano stordirlo con del gas e arrestarlo, hanno preferito ucciderlo".