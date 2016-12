foto Dal Web Correlati Trasmettere il video è giusto? Vota

Chi è Mohamed Merah

Strage di Tolosa, ucciso il killer 14:36 - Una copia dei video girati da Mohammed Merah durante i suoi attacchi è stata inviata alla sede in Francia dell'emittente Al Jazeera. Lo scrive "Le Parisien". La missiva, che conteneva anche una lettera, aveva il timbro postale di mercoledì, quando l'assedio all'appartamento di Tolosa del killer era già iniziato. Gli inquirenti stanno tentando di appurare se la lettera sia stata inviata martedì sera dallo stesso Merah o mercoledì mattina da un complice. - Una copia dei video girati da Mohammed Merah durante i suoi attacchi è stata inviata alla sede in Francia dell'emittente Al Jazeera. Lo scrive "Le Parisien". La missiva, che conteneva anche una lettera, aveva il timbro postale di mercoledì, quando l'assedio all'appartamento di Tolosa del killer era già iniziato. Gli inquirenti stanno tentando di appurare se la lettera sia stata inviata martedì sera dallo stesso Merah o mercoledì mattina da un complice.

Fonti della polizia francese hanno fatto sapere che si tratta di "video dei vari omicidi montati con la musica e alcuni brani di sottofondo del Corano". Materiale definito dalle fonti "sufficientemente esplicito". Il canale televisivo, che ha consegnato i video alla polizia, ha annunciato che non diffonderà le immagini degli omicidi.



L'indignazione di Sarkozy: "Non va trasmesso"

Prima della decisione dell'emittente, il presidente francese, Nicolas Sarkozy, aveva chiesto alle tv di "non diffondere con nessun pretesto" i video dei sette omicidi commessi dal killer di Tolosa, Mohamed Merah. Sarkozy ha espresso anche la sua "indignazione" per la minaccia del padre di Merah il quale vorrebbe denunciare la Francia per omicidio.



Il padre di Merah: "Denuncio la Francia"

Il padre di Mohamed Merah ha annunciato di voler sporgere denuncia contro la Francia "per aver ucciso suo figlio". "Ingaggerò i più grandi avvocati e lavorerò il resto della mia vita per pagare le spese - ha detto l'uomo -. Avevano i mezzi per fermare mio figlio vivo, potevano stordirlo con del gas e arrestarlo, hanno preferito ucciderlo".