- Il medico Claudio Colangelo, rilasciato dai sequestratori, è arrivato all'aeroporto di New Delhi dove è stato accolto da personale dell'Ambasciata italiana. Sorridente ha risposto ad alcune domande sulla sua salute e sul trattamento ricevuto durante la prigionia nel campo maoista di Kandhamal in Orissa. Poi ha ringraziato la polizia indiana e i diplomatici italiani. Infine: "Non posso dire quando ritornerò in Italia, ma sarà molto presto".