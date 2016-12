foto Tgcom24 20:52 - “Mi son fatto giurare dai maoisti che a Paolo Bosusco non venga fatto del male. Spero che venga liberato presto”. E’ quanto dice a Tgcom24, Kishalay Bhattacharjee, il giornalista della tv indiana NDTV che sta mediando con i ribelli che tengono ancora in ostaggio la guida turistica italiana e un deputato dello stato federato dell’Orissa. - “Mi son fatto giurare dai maoisti che a Paolo Bosusco non venga fatto del male. Spero che venga liberato presto”. E’ quanto dice a Tgcom24, Kishalay Bhattacharjee, il giornalista della tv indiana NDTV che sta mediando con i ribelli che tengono ancora in ostaggio la guida turistica italiana e un deputato dello stato federato dell’Orissa.

“Puoi star certo che Paolo sta bene”, dice Bhattacharjee, “Paolo è molto testardo e siccome ha rifiutato di prendere le medicine anti malaria, che in queste giungle sono obbligatorie, si è ammalato. Adesso i ribelli lo stanno curando e sta bene”.



Il giornalista indiano ieri è andato nella giungla per il rilascio di Claudio Colangelo: i maoisti, dopo alcuni giorni di trattativa, gli hanno consegnato il turista italiano che dovrebbe rientrare in Italia entro qualche giorno. Bhattacharjee ci ha anche confermato che i ribelli non hanno intenzione di far del male a Bosusco: “Gli stanno dando tutto il cibo che vuole e discutono con lui di varie problematiche. Mi son fatto giurare dal capo del commando che non gli sarà fatto del male”.

Fabio Marchese Ragona