19:41

- Un carabiniere in servizio all'Ambasciata italiana a Tripoli è stato lievemente ferito da un colpo di arma da fuoco sparato accidentalmente nel cortile della sede diplomatica. Il militare è stato colpito dal proiettile vagante alla schiena. Trasportato all'ospedale Saint James della capitale libica per essere operato, l'appuntato dell'Arma è ora in "soddisfacenti" condizioni di salute che non destano preoccupazione.