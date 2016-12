foto Ansa Correlati Balotelli critica i genitori naturali 15:54 - Lui paga mille sterline a notte per vivere in un hotel di lusso. Lei abita in una villetta a schiera in una zona periferica di Manchester, resa famosa da una serie tv, per un affitto di 500 sterline al mese. Protagonisti il calciatore Mario Balotelli e la madre naturale. - Lui paga mille sterline a notte per vivere in un hotel di lusso. Lei abita in una villetta a schiera in una zona periferica di Manchester, resa famosa da una serie tv, per un affitto di 500 sterline al mese. Protagonisti il calciatore Mario Balotelli e la madre naturale. I rapporti tra i due non sono mai stati buoni , però sembra che qualcosa si sia muovendo. SuperMario è stato visto aggirarsi più di una volta nel quartiere.

Balotelli fu dato in adozione quando aveva due anni, una ferita che non è mai stata rimarginata. L'ex giocatore dell'Inter, infatti, non ha mai perdonato mamma Rose. Quando la donna, 46 anni, ha cercato di riavvicinarsi, è stata accusato di averlo fatto soltanto per interesse e perché era diventato ricco e famoso. Ma Rose, che non parla bene l'inglese, non si è persa d'animo e si è trasferita in Inghilterra. Anche l'altro figlio, 18 anni, è un calciatore promettente.



"Nessuna questione di soldi"

"Rose è una donna religiosa, che va in chiesa ogni domenica. Tutto quello che ha sempre voluto era ricostruire il loro rapporto e ora sembra che le sue preghiere sono state esaudite", racconta un vicino al quotidiano The Sun. "Questa è la casa che può permettersi. Tutto quello che vuole fare è quello di riavvicinarsi al figlio", spiega un altro vicino.



E dalla visite sempre più frequenti di Balotelli, sembra che Rose non sia poi tanto lontano dal realizzare il suo desiderio.