foto Afp

08:42

- La Tepco, gestore dell'impianto nucleare di Fukushima, ha fermato per manutenzione ordinaria il suo ultimo reattore, il n.6 di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande centrale al mondo. In Giappone resta così operativo un solo reattore, il n.3 di Tomari, sui 54 presenti sul territorio: dopo la crisi di Fukushima, infatti, nessuna delle unità fermate per l'ispezione di routine è stata riattivata, a causa soprattutto della resistenza della popolazione.