foto Ansa

01:56

- Un giovane gay cileno, Daniel Zamudio, di 24 anni, è in fin di vita in seguito ad una brutale aggressione di un gruppo neo-nazi. La banda lo ha torturato per oltre sei ore staccandogli un orecchio e bruciandogli una gamba, prendendolo a calci e pugni e tracciandogli alcune svastiche sul corpo con pezzi di vetro. Il fatto è avvenuto ai primi di marzo ma è stato reso noto solo ora, quando per il giovane è stata dichiarata la morte cerebrale.