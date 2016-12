foto Ap/Lapresse

- Il Partido Popolar del premier spagnolo Mariano Rajoy ha vinto le elezioni regionali in Andalusia ma non abbastanza per governare. Passando da 47 a 50 seggi il Pp supera per la prima volta dalla fine del franchismo i socialisti, il Psoe scende da 56 a 47, ma non ottiene una maggioranza assoluta dei seggi nel parlamento di Siviglia. A scombinare i giochi la sinistra di Izquierda Unida (Iu) che raddoppia i seggi da 6 a 12.