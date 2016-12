foto Afp

- Le persone presenti a Leon, in Messico, per la messa del Papa erano 640 mila, comprese quelle presenti nell'area del Parque del Bicentenario e le altre lungo le strade e nelle aree circostanti. Lo ha riferito il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, sulla base della valutazione ufficiale dello Stato di Guanajuato, rivedendo al rialzo le stime iniziali di 500mila persone. Per Lombardi "una messa storica per questo viaggio e questo Paese".