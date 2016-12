foto Da video

17:14

- "Non libereremo gli altri ostaggi fino a quando non saranno soddisfatte tutte le nostre richieste". E' questo il messaggio che il gruppo maoista, autore del sequestro di Paolo Bosusco, ancora nelle loro mani, e Claudio Colangelo, liberato questa mattina "come gesto di buona volontà", ha affidato all'emittente indiana Ndtv. Il gruppo, guidato da Sabyasachi Panda, oltre all'italiano Bosusco, tiene in ostaggio anche un deputato dello stato di Orissa.