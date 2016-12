foto Da video

- "Era da quattro giorni che mi promettevano di liberarmi. Ma non avveniva mai. Finalmente è successo". Lo ha detto Claudio Colangelo alla televisione Ndtv. "Di notte dormivamo in tende" ha aggiunto l'italiano che si trova ora in viaggio verso Bhubenaswar, capoluogo dell'Orissa, dove incontrerà il console di Kolkata prima di volare a New Delhi. Da lì partirà alla volta dell'Italia.