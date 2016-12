foto Ansa

14:33

- "Ci hanno trattato in maniera molto cortese nei limiti della situazione". Sono le parole in diretta a Tgcom24 di Claudio Colangelo, l’ostaggio italiano liberato in India. Sulla questione delle foto, tra le ipotesi del loro rapimento spiega: "Quella è una polemica interna all’India. Non stavamo facendo niente di particolare se non il bagno in un fiumiciattolo". "Tornare in India? L’India è tanto bella e gli indiani sono simpatici", ha aggiunto.