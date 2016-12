foto LaPresse

12:36

- Confermata la liberazione di Claudio Colangelo, il ministro degli Esteri Giulio Terzi ha pensato subito all'altro ostaggio: "Dobbiamo ora riportare a casa anche Paolo Bosusco". Per il ministro "il risultato di oggi rappresenta una motivazione ancora più forte per proseguire il lavoro verso una soluzione positiva anche per questo caso". "Continuiamo a contare sulla collaborazione e disponibilità da parte dalle autorità indiane", ha aggiunto.