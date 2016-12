foto Ansa

11:23

- "Spero capiscano che non c'entriamo con la loro guerra". Queste le prime parole su Twitter di Claudio Colangelo, uno dei due italiani rapiti dai maoisti in India, subito dopo il rilascio. Sarebbe stato consegnato ai reporter di Ndtv. "Sono stati giorni difficili, ma che per fortuna ora è tutto finito - ha aggiunto Colangelo -. Spero davvero che adesso anche Paolo Bosusco venga liberato perché lui neppure c'entra nulla in tutta questa storia".