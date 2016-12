22:30 Governo Orissa pronto a negoziati per Bosusco

Il governo dell'Orissa è pronto a riprendere il negoziato con i maoisti che hanno in mano Paolo Bosusco. Lo ha detto il primo ministro dello Stato indiano. "Sono contento di sapere che uno degli italiani sia stato liberato", ha aggiunto Naveen Patnaik, riferendosi alla liberazione di Claudio Colangelo.

21:02 "Maoisti hanno curato malaria di Paolo"

"I nostri rapitori hanno curato la malaria di Paolo". Lo ha detto a Bhubaneswar Claudio Colangelo, assicurando che per quanto lo riguardava era stato "sempre bene, anche se ho perso qualche chilo". Dopo il rilascio Colangelo ha spiegato che "Paolo ha avuto un attacco di malaria e subito i sequestratori gli hanno fatto un test e gli hanno dato i farmaci necessari per curarsi". "A questi signori non posso rimproverare nulla, a parte il fatto che si sono presi 10 giorni della mia vita, che valgono come 10 anni".

20:40 Colangelo: "Bosusco soffre nella foresta"

"Paolo è un ragazzo splendido - ha detto Claudio Colangelo al suo rilascio -, quello che io chiamo un 'free bird', un uomo libero, che non ama vincoli. Non merita assolutamente quello che sta passando. Sta bene, anche se lui soffre, mi raccontava che tende a dimagrire nella foresta".

20:37 Colangelo: "Momento peggiore attesa del rilascio"

"E' stato molto brutto, anche se i sequestratori si sono comportati in maniera molto, molto gentile" ha detto il 61/enne romano. "Il momento più brutto? Quando non mi rilasciavano. Come mai? Bisognerebbe chiedere a loro... - ha risposto Colangelo -. Il momento più bello? Quando mi hanno rilasciato". Quindi il racconto della prima telefonata alla moglie. "Le ho detto 'Sono libero e sto benissimo' - ha riferito -. Ho sentito un gran vociare, c'era mezza famiglia a casa. La nostra e' una famiglia allargata, nel senso che siamo quattro fratelli e quattro sorelle da parte di mia madre, figli e nipoti, ci vogliamo tutti molto bene".

20:35 Colangelo: "Non ho mai avuto paura"

"Sarò forse un incosciente, ma non ho mai avuto paura". Lo ha dichiarato Claudio Colangelo, appena giunto in un hotel di Bhubaneswar al termine di un lungo trasferimento in auto dalla zona del rapimento. "Mi sono meravigliato pure io della mia risposta in una situazione che non avevo mai vissuto" ha aggiunto. Peraltro i maoisti, ha concluso, "non sono mai stati violenti, anche se all'inizio hanno avuto un tono intimidatorio".

17:09 Maoisti: "Solo se governo soddisferà richieste libereremo Bosusco"

"Non libereremo gli altri ostaggi fino a quando non saranno soddisfatte tutte le nostre richieste". E' questo il messaggio che il gruppo maoista, autore del sequestro di Paolo Bosusco, ancora nelle loro mani, e Claudio Colangelo, liberato questa mattina "come gesto di buona volontà", ha affidato all'emittente indiana Ndtv. Il gruppo, guidato da Sabyasachi Panda, oltre all'italiano Bosusco, tiene in ostaggio anche un deputato dello stato di Orissa.

15:56 Colangelo: "Da quattro giorni promettevano di liberarci"

"Era da quattro giorni che promettevano di liberarmi. Ma non avveniva mai. Finalmente è successo". Lo ha detto Claudio Colangelo alla televisione Ndtv, a cui l'ostaggio è stato consegnato dopo un lungo cammino nella foresta del distretto di Kandhamal. "Di notte dormivamo in tende" ha aggiunto l'italiano che si trova ora in viaggio verso Bhubenaswar, capoluogo dell'Orissa, dove incontrerà il console di Kolkata prima di volare a New Delhi, da dove partirà alla volta dell'Italia.

15:14 Appello per il rilascio di Bosusco

Lo "chief minister" dell'Orissa, Naveen Patnaik, ha rivolto un nuovo appello ai maoisti perché rilascino il secondo italiano rapito, Paolo Bosusco, e il parlamentare indiano Jhina Hikaka. Parlando in diretta alle televisioni indiane, il politico ha reiterato la richiesta ai "maoisti di Khandamal e di Koratpur di rilasciare al più presto i loro ostaggi senza far loro del male".

13:18 Colangelo a Tgcom24: "Mi hanno trattato bene"

"Sto bene, mi hanno trattato bene". Lo ha detto Claudio Colangelo a Tgcom24, subito dopo la sua liberazione.

13:11 Console: "Stasera sarà nella capitale dell'Orissa"

Claudio Colangelo arriverà "nelle prossime ore" e forse "già stasera" a Bhubaneswar, la capitale dello Stato indiano di Orissa. Lo ha dichiarato all'Ansa il console generale Joel Melchiori. "Sono in contatto con la polizia - ha aggiunto - e stiamo organizzando il suo rapido trasferimento in questa città".

12:52 Colangelo: "Spero liberino presto Paolo"

"E' stato abbastanza stressante. Nei scorsi quattro giorni non è successo niente ma oggi c'è stata la soluzione". Lo ha detto Claudio Colangelo al telefono con l'emittente indiana Ndtv subito dopo la liberazione. "Spero che Paolo (Bosusco) sia liberato presto. Non ho idea su quando lo libereranno, ma spero presto", ha aggiunto. "Spero che i rapitori capiscano che Paolo non ha niente a che fare con la loro guerra".

12:11 Colangelo consegnato ai giornalisti nella selva

La liberazione di Claudio Colangelo sequestrato è stato uno scoop della tv all news Ndtv. Fin dall'inizio della vicenda si sapeva che il leader della guerriglia in Orissa, Sabyasachi Panda, avrebbe restituito gli ostaggi non alla polizia ma a giornalisti di fiducia. E' stato così che il canale è stato il primo ad annunciare il rilascio di Colangelo, consegnato ai giornalisti Kishalay Bhattacharjee e Sampad Mahapatra che hanno potuto anche intervistare Panda, conosciuto anche come comandante "Sunil". "Questa operazione, ha precisato una giornalista di Ndtv, ha richiesto un lavoro di 60 ore nella selva".

12:10 Colangelo a Terzi: "Sto bene"

Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha parlato al telefono con Claudio Colangelo, il quale gli ha riferito di essere "in buone condizioni" e di essere "in viaggio verso zone sicure".

11:56 Terzi: "Ora portare a casa anche Bosusco"

"Dobbiamo ora riportare a casa anche Paolo Bosusco". Confermata la liberazione di Colangelo, il primo pensiero del ministro Terzi è andato all'altro ostaggio. "Il risultato di oggi rappresenta per tutti coloro che in questi giorni sono stati impegnati senza sosta sulla vicenda una motivazione ancora più forte per proseguire il lavoro verso una soluzione positiva anche per questo caso. In tal senso continuiamo a contare sulla collaborazione e disponibilità da parte dalle Autorità indiane centrali e dell'Orissa".

11:53 Terzi: "E' in buone condizioni"

"Abbiamo subito comunicato la notizia ai suoi familiari, condividendo con loro la grande soddisfazione della Farnesina e mia personale e sto cercando di mettermi direttamente in contatto" con Claudio Colangelo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, aggiungendo che Colangelo "ha parlato al telefono con il console generale Joel Melchiori a Bhubanesvar e gli ha riferito di trovarsi in buone condizioni e di essere in viaggio con alcuni giornalisti indiani".

Ultimo aggiornamento 22:30