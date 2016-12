Rapiti India, la Farnesina: "Mancano ancora conferme sulla liberazione, per ora solo voci"

foto Tgcom24 10:47 - La Farnesina sta ancora cercando conferma dalle autorità indiane della notizia della liberazione di Paolo Bosusco e Claudio Colangelo diffusa ieri da media indiani. Secondo il ministero degli Esteri, il console Joel Melchiori è in costante contatto con le autorità locali che non possono ancora confermare la fondatezza delle notizia del rilascio dei due connazionali. Secondo la polizia locale, la notizia della liberazione sarebbe solo una "voce". - La Farnesina sta ancora cercando conferma dalle autorità indiane della notizia della liberazione di Paolo Bosusco e Claudio Colangelo diffusa ieri da media indiani. Secondo il ministero degli Esteri, il console Joel Melchiori è in costante contatto con le autorità locali che non possono ancora confermare la fondatezza delle notizia del rilascio dei due connazionali. Secondo la polizia locale, la notizia della liberazione sarebbe solo una "voce".

Il console generale Melchiori - che nella notte ha parlato più volte con il capo negoziatore Behera, "numero due" del Dipartimento dell'Interno dell'Orissa - sta anche tentando di raggiungere telefonicamente i giornalisti che hanno diffuso la notizia della liberazione dal luogo, una selva impervia, dove si troverebbero i due italiani. Ma finora non è stato possibile contattarli.



L'unità di crisi locale istituita per il sequestro di Bosusco e Colangelo, si appreso ancora alla Farnesina, ha disposto "verifiche ad hoc" nell'area del presunto rilascio che collega i centri abitati alla zona boschiva.



Polizia: "Solo una voce la notizia della liberazione"

"La notizia messa in giro ieri pomeriggio circa la liberazione di Paolo Boscuso e Claudio Colangelo, non ha superato lo stadio di una voce". Lo ha detto il vice-superintendente della polizia di Puri competente per l'intelligence, P.K. Mishra, precisando che "tutte le verifiche fatte finora non hanno dato risultati positivi". Nello stesso tempo Mishra non ha voluto escludere che l'informazione sia totalmente "campata in aria".