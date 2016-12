foto Ap/Lapresse

06:00

- Rick Santorum ha vinto, come previsto, le primarie repubblicane in Louisiana. Ma questa netta affermazione nel profondo sud non riuscirà a riaprire la partita per la nomination, che resta saldamente nelle mani di Mitt Romney. "Santo" si conferma il più amato nella parte più conservatrice del Paese, battendo anche qui, come in Alabama e Mississippi, l'ex governatore del Massachusetts con un margine molto ampio.