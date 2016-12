foto Ap/Lapresse

03:01

- Il presidente venezuelano Hugo Chavez ha annunciato che nelle prossime ore partirà per Cuba per sottoporsi alle sedute di radioterapia per guarire dal cancro. Al termine del mese scorso, Chavez si era sottoposto a un'operazione in un centro specializzato de L'Avana. Di recente indiscrezioni parlavano di una situazione disperata con un'aspettativa di vita di due anni al massimo.