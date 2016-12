foto Reuters

- Non si placano le polemiche per l'uccisione di un 17enne di colore da parte di vigilante volontario. Il Nuovo Partito delle Pantere Nere, gruppo militante afro-americano, ha posto una taglia da 10mila sulla testa dell'omicida. Diverse le manifestazioni a Sanford, la cittadina teatro della tragica vicenda con slogan come "Noi non odiamo nessuno, ma odiamo l'ingiustizia".