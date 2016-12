foto Ap/Lapresse

14:07

- E' stato revocato il livello di massima allerta terrorismo nella regione di Tolosa, in Francia, instaurato lunedì dopo l'assalto di Mohamed Merah nella scuola ebraica. L'annuncio è stato dato dal ministro francese dell'Interno Claude Gueant, il quale ha abbassato il livello di guardia cancellando l'allarme "scarlatto", che attiva un piano di estrema emergenza previsto dalla Costituzione in presenza di una "minaccia grave e certa" per i cittadini.