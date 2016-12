Tolosa, sospesa prof pro-Merah

foto Dal Web 08:16 - La professoressa di inglese di un liceo di Rouen che aveva chiesto ai suoi alunni di "osservare un minuto di silenzio in memoria del terrorista Mohamed Merah" è stata sospesa, come chiesto dal ministro dell'Istruzione Luc Chatel. L'insegnante ha presentato il killer di Tolosa come "vittima di un'infanzia infelice" dichiarando che il legame dell'uomo con Al Qaeda era stato inventato a suo avviso "dai media e Nicolas Sarkozy". - La professoressa di inglese di un liceo di Rouen che aveva chiesto ai suoi alunni di "osservare un minuto di silenzio in memoria del terrorista Mohamed Merah" è stata sospesa, come chiesto dal ministro dell'Istruzione Luc Chatel. L'insegnante ha presentato il killer di Tolosa come "vittima di un'infanzia infelice" dichiarando che il legame dell'uomo con Al Qaeda era stato inventato a suo avviso "dai media e Nicolas Sarkozy".

Alla richiesta della professoressa gli alunni sarebbero usciti fuori dall'aula in segno di protesta. Per il leader locale del sindacato degli insegnanti "la professoressa ha avuto un'uscita infelice in un contesto particolare e si è subito pentita di ciò che ha detto".