- Per il presidente serbo Boris Tadic il Paese può ottenere entro la fine di quest'anno una data per l'avvio del negoziato di adesione alla Ue, ma ciò dipenderà in primo luogo dai progressi nel dialogo con Pristina. "La Serbia ha tutto il diritto di difendere la sua integrità territoriale con mezzi pacifici e diplomatici, basati sui principi del diritto internazionale", ha affermato Tadic annunciando una "road map" con il Kosovo.