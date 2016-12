foto Reuters 08:24 - L'uccisione di due pescatori indiani da parte delle guardie navali di una nave mercantile è stato "un atto terroristico". Lo ha detto il giudice dell'Alta corte del Kerala, durante l'audizione sulla richiesta di rilascio dei proprietari della petroliera Enrica Lexie. La nave è ormeggiata nel porto indiano di Kochi da quando sono stati arrestati i due marò italiani. Per il giudici, i pescatori furono uccisi "quando erano disarmati". - L'uccisione di due pescatori indiani da parte delle guardie navali di una nave mercantile è stato "un atto terroristico". Lo ha detto il giudice dell'Alta corte del Kerala, durante l'audizione sulla richiesta di rilascio dei proprietari della petroliera Enrica Lexie. La nave è ormeggiata nel porto indiano di Kochi da quando sono stati arrestati i due marò italiani. Per il giudici, i pescatori furono uccisi "quando erano disarmati".

"Uccisi quando erano disarmati e senza alcun preavviso", ha incalzato il giudice. La Corte si è aggiornata al 27 marzo, riferiscono i media locali. Nel resoconto dell'udienza presieduta a Kochi dal giudice P.S. Gopinathan, sottolinea il quotidiano The Hindu, "la Corte ha osservato oralmente che dalla prospettiva dei membri delle famiglie delle vittime, gli atti dei due marò possono essere assimilati al terrorismo perché loro hanno sparato sul peschereccio senza alcun colpo o altro segnale di avvertimento".



La Corte, dice ancora il giornale, "ha proposto le sue osservazioni allorchè l'avvocato dell'agente della nave (Enrica Lexie) aveva sostenuto che le azioni dei marò non potevano essere definite terrorismo come specificato" in leggi e trattati internazionali.



Nel dibattito in cui inoltre si sollecitava il rilascio definitivo della nave, conclude The Hindu, il legale dell'armatore ha assicurato che "la compagnia armatrice è pronta a dare assicurazioni che il capitano e gli altri membri dell'equipaggio saranno presentati davanti ai tribunali indiani se la loro presenza fosse richiesta in relazione a qualunque processo in futuro".