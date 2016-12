foto Reuters

15:38

- Il presidente americano, Barack Obama, definisce una tragedia la sparatoria in Florida che ha causato la morte del teenager di colore, Trayvon Martin. Poi aggiunge che è "imperativo" arrivare alla verità. "Quando penso a questo ragazzo penso alle mie figlie, se avessi un figlio assomiglierebbe a Trayvon", dice. "Credo che ogni genitore in America sia in grado di capire perché sia assolutamente imperativo indagare ogni aspetto di questa vicenda".