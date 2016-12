Gb, sperimentato un nuovo test che previene il cancro

La procedura è semplice: vengono inviati degli impulsi al sistema immunitario per individuare la malattia. Il test ha già funzionato su dei pazienti negli Stati Uniti, e adesso il sistema nazionale sanitario inglese sta cercando di capire se sia conveniente o meno l’uso in massa del test. I primi dati suggeriscono che possa fare risparmiare migliaia di sterline al Servizio Sanitario inglese, e se i risultati saranno positivi il Comitato Nazionale per la Prevenzione considererà l’ ipotesi di renderlo obbligatorio per i fumatori in tutto il Paese.

In Italia, lo studio sui test per la diagnosi precoce del tumore al polmone va avanti da tempo. Uno studio dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano aveva dimostrato l’anno scorso che un’analisi molecolare del sangue poteva predire i tumori con due anni di anticipo. Si trattava tuttavia di una sperimentazione di laboratorio, e non di un esame disponibile nella pratica clinica. La ricerca italiana, che è stata pubblicata nelle più importanti riviste scientifiche del mondo ha bisogno di almeno un paio d’anni prima che possano essere effettuati dei test clinici.