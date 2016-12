foto Ap/Lapresse

08:50

- Condannato per aver "strangolato, picchiato, aggredito sessualmente e ripetutamente investito con un veicolo" una donna nel 1995, il 61enne William Mitchell è stato ucciso con un'iniezione letale nel Mississippi. Mitchell era stato condannato alla pena di morte nel 1998; la sua esecuzione è stata la seconda in Mississippi in una settimana.