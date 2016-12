foto Ap/Lapresse

- La Banca Mondiale e la Banca Africana per lo Sviluppo hanno annunciato la sospensione immediata dei loro aiuti al Mali, in seguito al colpo di stato militare che ha deposto il presidente democraticamente eletto Amadou Toumani Tour. "Le nostre attività di cooperazione sono sospese", hanno scritto le due istituzioni internazionali in un comunicato congiunto.