- Per prendere vivo il killer di Tolosa, Mohamed Merah, "è stato fatto il possibile". Ma, ha spiegato il presidente francese, Nicolas Sarkozy, in diretta tv dall'Eliseo, "non era concepibile esporre a rischi altre vite. C'erano stati troppi morti". Sarkozy ha garantito che la Francia "sarà implacabile nel difendere i suoi valori e non tollererà indottrinamenti, né condizionamenti ideologici sul proprio territorio".