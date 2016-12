foto Dal Web

08:09

- Il killer di Tolosa, Mohamed Merah, 23 anni, ha detto di voler "morire con le armi in pugno". Lo ha riferito il ministro francese dell'Interno. Ma sempre lo stesso membro dell'esecutivo ha ammesso che la polizia non è certa che il terrorista sia ancora vivo. Non sembrano infatti in corso tentativi di mediazione telefonica.