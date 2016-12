foto Dal Web Correlati In strada nella capitale è il caos 06:44 - Militari maliani golpisti hanno affermato di aver preso il controllo della presidenza a Bamako, capitale del Mali, dopo alcune ore di scontri con la guardia presidenziale e di aver arrestato alcuni ministri. "Controlliamo il palazzo presidenziale" ha dichiarato un militare affermando che sono state arrestate diverse personalità del regime del presidente Amadou Toumani Tourè. Instaurato il coprifuoco. - Militari maliani golpisti hanno affermato di aver preso il controllo della presidenza a Bamako, capitale del Mali, dopo alcune ore di scontri con la guardia presidenziale e di aver arrestato alcuni ministri. "Controlliamo il palazzo presidenziale" ha dichiarato un militare affermando che sono state arrestate diverse personalità del regime del presidente Amadou Toumani Tourè. Instaurato il coprifuoco.

I militari hanno annunciato alla tv di Stato di aver preso il potere e di aver sospeso la costituzione. Il portavoce, il tenente Amadou Konarè, ha detto di aver agito per fronteggiare "l'incapacità" del regime del presidente Amadou Toumani Tourè. Da oggi in vigore il coprifuoco.



Usa: "Monitoriamo attentamente la situazione"

L'amministrazione Obama sta monitorando i disordini in Mali, dove un gruppo di soldati ha fatto irruzione nella sede della tv e della radio di Stato. Lo ha fatto sapere la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Victoria Nuland, aggiungendo che la situazione nel Paese africano è "poco chiara e si sta sviluppando rapidamente".



Interrotte le trasmissioni radiotelevisive

I segnali radio e tv, ha spiegato Nuland, sono stati interrotti e ci sono notizie di soldati che hanno circondato il palazzo presidenziale. Alcune ore dopo che l'irruzione nella sede della tv di Stato alcune reclute giovani avevano iniziato una protesta in una base nel nord del Paese. Secondo Nuland, i problemi dovrebbero essere affrontati tramite il dialogo e la non violenza. L'ambasciata Usa ha avvertito di possibili manifestazioni nella capitale Bamako domani e ha citato notizie di colpi di armi da fuoco uditi in quartieri residenziali della città.