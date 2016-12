foto Ap/Lapresse

02:04

- Mitt Romney è in pole position nelle primarie repubblicane americane nella corsa alla Casa Bianca. Il peggior pericolo per lui è la serie di gaffe sue e del suo staff. L'ultima è del suo senior adviser, Eric Fehrnstrom, che ha ammesso che dopo la conquista della nomination "tutto cambierà, come su una lavagnetta per bambini, in cui si cancella quello che si è scritto sopra". Come dire che quelle della campagna elettorale sono solo promesse.