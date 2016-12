foto Ansa

21:09

- Il ministro dell'Interno francese, Claude Gueant, ha detto che si stanno trattando le condizioni della resa di Mohamed Merah, barricato in un edifico e sospettato numero uno di 6 omicidi Tolosa, tra cui una famiglia ebrea. "Merah vuole arrendersi durante la notte affinché le cose si svolgano in modo più discreto" ha detto Gueant. Il sito di Ouest-France sostiene che l'ultimatum per la resa sia stato fissato a mezzanotte.