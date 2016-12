foto Ap/Lapresse

- Francia e Stati Uniti sono "più che mai determinati a lottare insieme contro il terrorismo". Lo ha detto, secondo quanto riporta una nota dell'Eliseo, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in una telefonata al suo omologo francese Sarkozy nella quale ha espresso le "condoglianze di tutto il popolo americano" per le vittime di Tolosa. Obama, poi, si è congratulato "per l'efficacia delle forze di polizia francesi".