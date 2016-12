- Un reporter diè riuscito a mettersi in contatto con uno degli amici di Mohammed Merah, il killer della strage di Tolosa. Il ragazzo ha parlato al giornalista, in completo anonimato, e gli ha raccontato chi era Mohammed. "Lo shock è grande, ancora non riesco a credere che abbia compiuto un gesto del genere. Tutti quelli che lo conoscono sono sconvolti".

L'amico di Merah, ancora visibilmente scosso dall'accaduto, parla e racconta di una persona normale, tranquilla, che nel giro di una notte si è trasformato nel killer di Tolosa. "Abbiamo frequentato la stessa scuola e ci incrociavamo spesso. Si parlava e si scherzava, non mi è mai sembrato un integralista islamico, anzi. Qualche volta lo incrociavo in moschea ma non mi sembrava così tanto praticante".

Sono cresciuti insieme, nella stessa città, hanno frequentato la stessa scuola, ma alla luce dei fatti sembra che l'amico quasi lo disconosca. Non si aspettava che una follia simile potesse essere partorita da un conoscente, che per di più non aveva mai mostrato segni di squilibrio. "Era un ragazzo generoso, sempre molto gentile con tutti. Un gran lavoratore".

Non l'aveva mai sentito discutere di politica e religione, sembrava non gli interessasse nulla di questi argomenti. Nessun comportamento strano, niente che lasciasse presagire una follia simile. "L'ho visto recentemente e non mi ha dato l'impressione che stesse covando un progetto del genere, l'ho visto calmo e tranquillo come al solito".

Poi la notizia diffusa dalla stampa. Il killer si chiama Mohammed Merah, 24 anni. "Quando ho appreso la notizia non potevo crederci. Nessuno di noi riusciva a credere che Mohammed fosse il killer della strage".