foto Twitter

11:56

- Le operazioni di evacuazione del palazzo dove vive il killer di Tolosa sono concluse. Il palazzo dove vive l'omicida è sempre accerchiato dalle forze di polizia. Gli abitanti della palazzina di quattro piani erano rimasti chiusi in casa per motivi di sicurezza sin dall'inizio del raid, cominciato intorno alle due di notte. Per loro sono disponiibili i servizi di una unità psicologica.