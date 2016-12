Maoisti: "Pronti a liberare un ostaggio italiano in cambio di cinque nostri militanti"

foto Tgcom24

14:46

- I maoisti hanno proposto oggi di rilasciare uno dei due italiani sequestrati in Orissa, in cambio della liberazione di cinque loro militanti in carcere. Lo riferisce l'emittente all news Times Now. La disponibilità, si è appreso, è contenuta in un audio messaggio pervenuto al governo dell'Orissa in cui si precisa che il rilascio potrà avvenire se una delle 13 condizioni poste giorni fa sarà esaudita.