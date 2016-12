Le forze speciali di polizia francesi del Raid a Tolosa hanno provocato tre esplosioni seguite da altre accecanti e assordanti davanti alla casa in cui Mohamed Merah è barricato da 23 ore. Obiettivo è intimidire il 24 enne francese di origine algerina, legato ad Al Qaeda, e indurlo alla resa. Sul posto il presidente Sarkozy ha dichiarato di volere "che sia catturato vivo".

01:52 Spari davanti a casa Merah

Davanti all'appartamento in cui Merah è barricato da quasi 23 ore sono stati uditi numerosi spari.

00:47 Governo conferma: "No assalto"

Fonti del ministero dell'Interno francese confermano che le nuove esplosioni udite davanti alla casa di Merah a Tolosa "sono solo a scopo intimidatorio" e precisano che non c'è stato ancora nessun assalto delle forze speciali all'interno dell'appartamento.

00:18 Polizia: "Sfondata porta appartamento"

Una delle esplosioni ha sfondato la porta dell'appartamento di Mohamed Merah, il killer di Tolosa. Lo confermano fonti della polizia sul posto.

00:17 Fonti inquirenti: "Detonazioni intimidatorie, no blitz"

Sono momenti di grande tensione e di poche certezze su quanto sta accadendo all'interno dell'edificio. Secondo fonti degli inquirenti, le quattro detonazioni udite attorno alla casa di Mohamed Merah sono "intimidatorie" e puntano ad aumentare la pressione sul ricercato. Le esplosioni hanno distrutto il portone di ingresso e mandato in frantumi le ante delle finestre. Gli uomini delle forze speciali del Raid avrebbero preso la decisione dopo un ripensamento di Merah sulla resa annunciata. Altre due esplosioni sarebbero dovute a granate accecanti e assordanti, che servono per rendere inoffensivo e stordire per diversi secondi l'avversario prima dell'assalto.

23:51 Sindaco Tolosa: "Fine negoziato,assalto iniziato"

I negoziati della polizia francese con il killer di Tolosa, Mohamed Merad, sono finiti ed è cominciato l'assalto alla casa in cui è rifugiato. Lo ha confermato il sindaco di Tolosa.

23:40 Radio BFM: "Killer si sarebbe arreso"

Dopo una ventina di ore di braccio di ferro con la polizia antiterrorismo, Mohamed Merah, si sarebbe arreso. Lo riferisce radio BFM.

23:39 Polizia conferma blitz in corso

La polizia francese ha confermato che è iniziato un assalto delle teste di cuoio francesi del Raid all'edificio in cui Mohamed Mehar è barricato da oltre 20 ore.

23:38 Tre esplosioni vicino casa Merah

Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito tre esplosioni attorno alla casa di Mohamed Merah. E' in corso un assalto delle testi di cuoio francesi del Raid.

22:40 Unità speciali rafforzate davanti casa Merah

Dei rinforzi delle unità speciali della polizia francese sono giunti davanti all'edificio in cui si è rinchiuso il presunto killer di Tolosa. Cinquantacinque uomini, riferisce BFM TV, hanno raggiunto i colleghi e hanno già indossato i caschi protettivi, nell'ipotesi di un blitz nella casa.

21:38 Teste di cuoio davanti casa Merah

Una trentina di uomini delle unità di elite della polizia francese, incappucciati, si sono piazzati davanti all'edificio dove si è rinchiuso il killer di Tolosa:lo riferisce l'emittente televisiva France 2.

21:08 Tolta la luce attorno a casa del killer

Tutta l'illuminazione pubblica intorno all'edificio in cui si è rinchiuso Mohamed Merah, assediato dalla polizia, è stata spenta: lo scrive Le Monde. Secondo BFM-TV,è "il segno di un blitz imminente".

20:56 Stampa: "Ultimatum fissato a mezzanotte"

L'ultimatum per la resa del presunto killer di Tolosa è stato fissato a mezzanotte: lo scrive il sito internet del quotidiano Ouest-France.

20:52 Ministro: "Killer vuole arrendersi durante la notte"

Il presunto killer di Tolosa "vuole arrendersi durante la notte affinché le cose si svolgano in modo più discreto": lo ha detto il ministro francese dell'Interno, Claude Gueant.

20:47 Ministro francese: "Killer ha accettato missione di Al Qaeda"

Il presunto killer di Tolosa dice di aver rifiutato di commettere un attentato suicida per Al Qaeda ma di aver accettato dall'organizzazione terroristica una "missione generale" per un attentato in Francia: lo ha detto il ministro francese dell'Interno, Claude Gueant.

20:37 Ministro francese: "Si tratta su condizioni resa"

"Le condizioni della resa sono in corso di discussione": lo ha detto il ministro degli Interni francese, Claude Gueant.

Ultimo aggiornamento 01:52