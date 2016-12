foto Ap/Lapresse 19:01 - Il quotidiano francese Le Figaro riferisce dell'esistenza di una nuova pista per le indagini sulla strage di Tolosa. Sembra, infatti, che un testimone abbia riferito di aver ascoltato una strana telefonata su un treno regionale diretto a Seine-et-Marne. Una donna avrebbe ricevuto una chiamata da un uomo, che l'avrebbe scossa. E dall'ascolto della conversazione sembra parlare della strage avvenuta davanti alla scuola di Tolosa. - Il quotidiano francese Le Figaro riferisce dell'esistenza di una nuova pista per le indagini sulla strage di Tolosa. Sembra, infatti, che un testimone abbia riferito di aver ascoltato una strana telefonata su un treno regionale diretto a Seine-et-Marne. Una donna avrebbe ricevuto una chiamata da un uomo, che l'avrebbe scossa. E dall'ascolto della conversazione sembra parlare della strage avvenuta davanti alla scuola di Tolosa.

"E adesso te la prendi con una scuola" avrebbe detto, singhiozzando, la donna al suo interlocutore. Sembra che la polizia giudichi abbastanza attendibile questa nuova testimonianza e che in queste ore stia cercando di acquisire tutti i filmati di videosorveglianza del treno e delle stazioni interessate dal percorso per risalire all'identità della donna. Potrebbe avere un legame con il killer? Potrebbe fornire indizi su come trovare l'uomo che ha ucciso le 4 persone davanti alla scuola ebraica? Al momento questa sembra l'unica pista seguita dalgi inquirenti, ma tutt'ora sembrano non esserci svolte nelle indagini.