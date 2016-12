Primarie Usa, stasera Mitt Romney su Google+

I quesiti sono di tutti i tipi e vanno dalla politica estera all'economia.Dall'Iran ad esempio chiedono: "Mr Romney la sua presidenza sarebbe in grado di mettere la parola fine al governo islamico?" Un portoghese chiede:"Qual è la sua opinione sulla crisi in Europa? e le sue idee per una ripresa globale dell'economia?".Sono numerosi anche gli interrogatori sul movimento Occupy Wall Street e altrettanto quelli di politica interna: "Mr Romney cosa farebbe per aumentare il tasso di occupazione?". "Qualora la dovessimo eleggere il prezzo della benzina tornerà ai livelli di tre anni fa?"."Quali saranno le sue prime dieci mosse per risollevare il bilancio?".

A decine i quesiti sul tema dell'Afghanistan:" La guerra in Afghanistan e' finita, se mi giura di ritirare tutte le truppe le garantisco il mio voto". E ancora "L'America e' in guerra da 50 anni ormai, non pensa anche lei che sia ora di rappacificarsi col mondo?". Sono diverse anche le domande sui candidati:"Mr Romney lei voterebbe Ron Paul o Santorum?" oppure:"Queste primarie stanno dividendo l'elettorato, non pensa che siano un grande vantaggio per Obama?".

Non mancano i post degli elettori democratici, alcuni offensivi altri molto simpatici: " Mi risponda sinceramente, qualora non dovesse vincere le primarie voterebbe Obama?". "Mr Romney mi sa dire perche' non voterò per lei?"."Quanto pesa Newt Gingrich? Più di una tonnellata?".E ancora:"Preferirebbe la donna piu' bella o la macchina più veloce?".Una ragazzina chiede: "Mr Romney è veramente sicuro di voler fare il presidente? Io la vedrei meglio come attore comico".

L' "hangout" potrà essere seguito in diretta da tutti gli utenti di Google+ che hanno aggiunto Mitt Romney alle proprie cerchie o che semplicemente lo seguono dal social network di Google.