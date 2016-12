Italiani rapiti, i maoisti rinviano l'ultimatum

foto Tgcom24 17:35 - Il gruppo maoista, responsabile del rapimento di Paolo Bosusco e Claudio Colangelo, avvenuto venerdì nello Stato indiano dell'Orissa, ha annunciato di avere esteso fino a domani sera l'ultimatum posto al governo per la liberazione dei due italiani rapiti. Lo riferisce l'emittente Ibn-Cnn, secondo la quale i maoisti avrebbero anche suggerito i nomi di altri due mediatori: B.D Sharma e Prafulla Samantray. - Il gruppo maoista, responsabile del rapimento di Paolo Bosusco e Claudio Colangelo, avvenuto venerdì nello Stato indiano dell'Orissa, ha annunciato di avere esteso fino a domani sera l'ultimatum posto al governo per la liberazione dei due italiani rapiti. Lo riferisce l'emittente Ibn-Cnn, secondo la quale i maoisti avrebbero anche suggerito i nomi di altri due mediatori: B.D Sharma e Prafulla Samantray.

L'accettazione da parte dei maoisti di rinviare l'ultimatum, sia pure per un solo giorno, indica che i contatti con il governo stanno avanzando. Per quanto riguarda la designazione di altri due mediatori, i guerriglieri hanno in questo modo mostrato di aver accettato le argomentazioni avanzate dalle autorità sull'impossibilità di assegnare questo ruolo a Narayan Sanyal, leader maoista in carcere nello Stato di Jharkhand.



Inoltre un secondo mediatore proposto dai maoisti, l'attivista per i diritti umani e avvocato Biswa Priya Kanungo, ha respinto l'indicazione venuta dalla guerriglia.