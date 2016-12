foto Ap/Lapresse

- I tre soldati francesi radiati nel 2008 dall'esercito per attività neonaziste non sarebbero coinvolti nella strage della scuola ebraica a Tolosa. E' quanto riferiscono fonti di polizia, secondo i media locali. Uno dei tre era stato sentito la settimana scorsa subito dopo la sparatoria costata la vita a tre parà del reggimento con sede a Montauban e per gli investigatori non era emersa nessuna prova di un coinvolgimento.