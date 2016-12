- Christian Fernandez, tredici anni, è accusato di omicidio. Lo scorso anno, nel corso di una lite, ha deliberatamente spinto il fratellino di due anni contro una libreria. In seguito all'incidente il piccolo è deceduto. Il bambino verrà giudicat in un tribunale di Jacksonville, Florida. Potrebbe diventare il più giovane cittadino americano ad essere condannato al carcere a vita.

Un vortice di rabbia e di proteste si sta però scatenando in Florida e in tutti gli Stati Uniti per questa decisione. La difficile situazione in cui è cresciuto Christian sta facendo riflettere l'America intera se sia giusto giudicare un bambino come se fosse un adulto. Il piccolo ha infatti subito numerosi abusi da parte di familiari. Inoltre la madre nel giorno dell'incidente, aspettò diverse ore prima di portare il figlio ferito in ospedale.

All'avvocato del giovane è stato offerta la possibilità di patteggiare una pena inferiore all'ergastolo inizialmente ipotizzato, ma questi ha categoricamente rifiutato , reclamando l'innocenza del ragazzo e pretendendo che a giudicarlo sia il tribunale dei minori, dove Christian nel peggiore dei casi, rischierebbe una condanna a 36 mesi.