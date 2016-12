La presenza della telecamera preoccupa ancora di più la polizia, perché è la dimostrazione della freddezza del killer. Sul fronte delle indagini, ora sono al lavoro gli specialisti dell'individuazione del carattere e del tipo di killer, coadiuvati da esperti di internet che stanno passando al setaccio tutti gli indirizzi IP del sito di vendite on line tramite il quale l'assassino aveva attirato uno dei militari uccisi, facendogli credere che avrebbe comprato la sua moto.



In tutta la regione intanto le autorità hanno elevato l'allerta antiterrorismo al livello rosso, il massimo della scala.



"Il killer può colpire ancora"

Il killer della strage di Tolosa, in cui sono morti un adulto e tre bambini, autore probabilmente anche dell'omicidio di tre militari, potrebbe colpire ancora. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Parigi, Francois Molins. "Abbiamo di fronte - ha spiegato il magistrato - un individuo estremamente determinato, armato, che ripete il suo procedimento operativo con sangue freddo e con una una chiara scelta delle vittime".



Dubbi sulla pista neonazista

Intanto, fonti di polizia citate dal quotidiano 20 Minutes sostengono che i tre paracadutisti francesi radiati dall'esercito nel 2008 per attività neo-naziste, finora ritenuti i principali indiziati, non sarebbero coinvolti nel massacro. Ciò sarebbe emerso dal loro interrogatorio. Tuttavia, altre fonti di polizia citate dal quotidiano Le Monde smentiscono 20 Minutes.



Sarkozy: "Faremo di tutto per prendere killer"

La Francia farà tutto il possibile per fermare l'autore del massacro: lo ha detto il presidente francese Nicolas Sarkozy, al termine del minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage, osservato alle 11:00 in tutte le scuole di Francia.