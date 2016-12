Strage Tolosa, allerta in tutti siti ebraici d'Occidente. New York e Parigi pronte a reagire

Immediate quindi le reazioni in Occidente. New York, tutta la Francia e l'Europa vivono con ansia queste ore di recrudescenza antisemita. E, al di là delle condanne unanimi, prime su tutte quella di Netanuahu e Sarkozy, serve correre ai ripari.



''Anche se non c'è una minaccia contro New York - ha detto il portavoce della polizia locale - abbiamo deciso di incrementare la sicurezza nei quartieri ebraici per motivi precauzionali'', hanno fatto sapere dalla Gtrande Mela.



Ma l'allarme è scattato in tutto l'Occidente. Non a caso la Conferenza dei rabbini europei (Cer), con sede a Bruxelles, chiede con urgenza maggiori misure di sicurezza a tutela degli ebrei in Europa. ''Questo atto orribile è indicativo di una società dove all'intolleranza è consentito di spargere i suoi veleni", recita una nota. ''C'è oggi un urgente bisogno di fare in modo che appropriate misure di sicurezza siano messe in atto presso tutte le istituzioni ebraiche in Europa, al fine di garantire che la sicurezza degli ebrei in questo continente non sia messa in pericolo'', afferma il rabbino Goldschmidt.