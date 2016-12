foto Ap/Lapresse

07:35

- Robert Bales, il soldato Usa che ha ucciso 16 civili in Afghanistan, non era ubriaco al momento della strage ma ora è sotto shock e non ricorda ciò che è accaduto. Lo ha detto alla Cbs il capo del team di avvocati che si occuperanno della difesa di Bales con cui il soldato ha avuto un incontro di oltre sette ore. "Ricorda la prima e l'ultima parte della serata - ha spiegato il legale - ma non ciò che è accaduto in mezzo".