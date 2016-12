India, i maoisti: "I due italiani rapiti stanno bene e mangiano regolarmente"

foto Tgcom24 10:29 - Paolo Bosusco e Claudio Colangelo, i due italiani sequestrati mercoledì in India "stanno bene e ricevono regolarmente cibo". Lo hanno assicurato i maoisti che li tengono in ostaggio. Secondo l'emittente Ibn-Cnn, la precisazione sarebbe contenuta nel messaggio audio con cui lunedì i guerriglieri hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale e nominato tre persone che possono dialogare a loro nome con il governo locale. - Paolo Bosusco e Claudio Colangelo, i due italiani sequestrati mercoledì in India "stanno bene e ricevono regolarmente cibo". Lo hanno assicurato i maoisti che li tengono in ostaggio. Secondo l'emittente Ibn-Cnn, la precisazione sarebbe contenuta nel messaggio audio con cui lunedì i guerriglieri hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale e nominato tre persone che possono dialogare a loro nome con il governo locale.

I ribelli hanno quindi sospeso le ostilità per negoziare il loro rilascio, accettando l'offerta del governatore dello Stato dell'Orissa, Naveen Patnaik, che aveva annunciato lo stop delle operazioni militari contro di loro a condizione che anche questi rinunciassero alle armi durante i colloqui. I maoisti hanno nominato tre negoziatori.



Tra loro l'attivista per i diritti civili Dandapani Mohanty. Le richieste sono principalmente due: la prima è che l'interruzione delle operazioni militari da parte del governo sia generalizzata e definitiva; la seconda è la liberazione di vari leader e militanti maoisti attualmente in carcere.



Autorità indiane: "Una fatalità, ma non dovevano andare"

"E' stata una fatalità. Una terribile fatalità. Ma perché sono andati fino là?". A dirlo è stato P.K. Mishra, il vicecapo della polizia di Puri, la città da dove sono partiti il 12 marzo Paolo Cosusco e Claudio Colangelo per un trekking finito in un sequestro da parte dei maoisti. Mishra, che è anche il capo dei servizi di intelligence del distretto, ha lodato il tipo di turismo che proponeva Cosusco, "non invasivo", ma certamente "troppo rischioso".