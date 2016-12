In oltre cinque milioni, secondo stime di fonte religiosa, gli egiziani, cristiani ma anche musulmani, che si sono recati a rendere omaggio al Cairo alla salma del patriarca della Chiesa Copta Ortodossa di Alessandria e di San Marco. "Sembra dormire, con il suo scettro in mano" ha scritto una ragazza di vent'anni su Facebook, dopo essere stata in fila per ore per vederlo da vicino.

Per eleggere il successore definitivo, entro tre mesi dovrebbe tenersi un conclave composto dal Santo Sinodo della Chiesa Copta Ortodossa e dal Consiglio Generale Laico che sceglieranno tre vescovi. Toccherà poi ad un bambino scegliere il biglietto con il nome di uno dei tre da un'urna.