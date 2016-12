L'aggressore ha aperto il fuoco su un gruppo di 4-5 persone, poi è fuggito.



La stessa arma per i due agguati

L'arma usata oggi sembrerebbe dello stesso calibro di quella usata nell'omicidio dei militari. Lo ha riferito una fonte della polizia francese. A sparare è stata una pistola di grosso calibro.



Drammatici i racconti e i dettagli emersi dopo la strage. L'uomo che, come spiega il procuratore Michel Valet, ha usato due diverse armi, di cui una di grosso calibro, ha inseguito i bambini fino a dentro l'edificio. Dopo essere sceso dallo scooter, aggiunge il procuratore, l'assalitore "ha sparato indistintamente a chiunque si trovasse di fronte a lui, bambini e adulti" e "inseguito gli scolari fin dentro la scuola". La polizia ha scortato i giovani fuori dall'istituto privato e i giornalisti sul posto hanno visto una ragazzina sconvolta che si teneva la testa tra le mani. Una videocamera era installata all'entrata dell'edificio e si spera che possa aver registrato dettagli importanti per le indagini.



Israele: "Inorriditi dalla sparatoria"

Il governo di Israele è "inorridito" dalla sparatoria e confida che le autorità francesi "facciano luce" su quanto accaduto e consegnino i responsabili alla giustizia. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Yigal Palmor.



Rafforzati i controlli per le scuole ebraiche

Il governo francese ha ordinato il rafforzamento della sicurezza dinanzi a tutte le scuole ebraiche in tutto il Paese, in particolare nella zona sud-occidentale.



Non si esclude la pista dell'attentato terroristico

E' stata aperta un'inchiesta anti-terrorismo sulla strage alla scuola ebraica di Tolosa. I procuratori anti-terrorismo che indagheranno su questo attacco sono gli stessi che indagano sugli assassinii dei tre militari francesi la scorsa settimana.



Sospetti su gruppi neonazisti

Secondo le prime indagini, la pista più accreditata è quella dei gruppi neonazisti: nel 2008 tre paracadutisti dello stesso reggimento dei militari uccisi furono espulsi perché affiliati ad associazioni neonaziste. Potrebbe trattarsi di una vendetta contro i propri commilitoni.



L'identikit del killer

Un uomo muscoloso, tatuato e vestito di nero. Sarebbe questo, secondo le prime testimonianze, l'identikit del killer. La descrizione corrisponderebbe a quello dei paracadutisti dello stesso reggimento dei militari uccisi.