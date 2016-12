foto Ansa

- In un breve comunicato la famiglia di Claudio Colangelo, sequestrato dai maoisti in India insieme a Paolo Bosusco, "seppur nel totale riserbo che richiede la situazione, desidera manifestare pieno apprezzamento e fiducia per il lavoro che sta svolgendo la Farnesina". La famiglia Colangelo "esprime, infine, piena solidarietà alla famiglia di Paolo Bosusco, nella speranza di poter presto condividere la gioia per l'arrivo di buone notizie".